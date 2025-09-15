Football-Umtiti, champion du monde 2018, annonce la fin de sa carrière

Samuel Umtiti de Lille à la lutte avec Jakup Andreasen de Klaksvik

Samuel Umtiti, champion du monde de football avec l'équipe de France en 2018, a annoncé lundi la fin de sa carrière professionnelle à l'âge de 31 ans après plusieurs années perturbées par des problèmes physiques.

"Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir", a-t-il écrit sur son compte Instagram. "J'ai tout donné avec passion et je ne regrette rien."

Le défenseur central était sans club depuis son départ de Lille l'été dernier à l'issue de son contrat et après une dernière saison blanche. Son dernier match avec le club nordiste remonte au 21 janvier 2024 lors d'un 16e de finale de Coupe de France face au Racing CFF (1-0), pensionnaire de National 2 (quatrième division).

Formé à l'Olympique Lyonnais, le gaucher était progressivement devenu un cadre du club rhodanien avec lequel il a découvert le monde professionnel en 2012, à 18 ans, avant de signer en 2016 au FC Barcelone, où il a notamment remporté deux titres de champion d'Espagne en 2018 et 2019.

Mais Samuel Umtiti s'est surtout fait remarquer en France par son parcours avec la sélection nationale. Devenu titulaire au cours de l'Euro 2016 perdu en finale face au Portugal (1-0), le natif de Yaoundé, au Cameroun, a été un titulaire incontournable de Didier Deschamps lors de la victoire en Coupe du monde 2018.

Il est notamment l'auteur du but de la qualification d'une tête sur corner lors de la demi-finale contre la Belgique (1-0). "Big Sam" avait célébré à sa manière, en "cassant la démarche".

Mais l'après Mondial n'a pas été simple pour le défenseur aux 31 sélections, la dernière en 2019, malmené par les blessures et des douleurs au genou gauche.

Disputant seulement 50 matches sur ses quatre dernières saisons en Catalogne, Samuel Umtiti a quitté Barcelone d'un commun accord en 2023 après une saison réussie lors de son prêt à Lecce, en Italie.

Il a alors signé libre à Lille mais le pari ne s'est pas avéré concluant avec 13 rencontres en 2023-2024 avant une dernière saison blanche.

(Rédigé par Vincent Daheron)