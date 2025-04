Tesla: nouveau repli, JPMorgan enfonce un peu plus le clou information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - L'action Tesla aligne une nouvelle séance de baisse vendredi à la Bourse de New York, pénalisée par une note défavorable des analystes de JPMorgan qui maintiennent leur conseil 'sous-pondérer' sur la valeur.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre du constructeur de véhicules électriques lâche autour de 7%, dans un marché par ailleurs toujours nettement baissier puisque le S&P 500 perd 3,7% au même moment.



Dans une étude diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine disent avoir revu à la baisse leurs prévisions sur le groupe suite à la parution, plus tôt dans la semaine, de chiffres de livraisons pour le premier trimestre ressortis à un plus bas de trois ans.



Cette publication est venue confirmer, de leur point de vue, l'atteinte 'sans précédent' portée à l'image de marque de la société consécutive à l'engagement politique de son patron Elon Musk aux côtés de Donald Trump.



'De fait, ces chiffres nous conduisent à penser que nous avons sous-estimé le degré de réaction des consommateurs', soulignent-ils dans leur note.



Ils maintiennent par ailleurs leur objectif de cours de 120 dollars sur le titre, qui fait apparaître un potentiel de baisse de 55% par rapport aux cours actuels.





