Tesla-Les ventes renouent avec la croissance en France et au Danemark en septembre

par Nick Carey et Jesus Calero

Les ventes de Tesla

TSLA.O ont augmenté en France et au Danemark en septembre pour la première fois cette année et ont continué à croître en Norvège et en Espagne, selon des données industrielles publiées mercredi, le modèle Y remanié étant le plus vendu au Danemark.

Cependant, les nouvelles immatriculations de voitures du fabricant américain de véhicules électriques (VE) - un indicateur des ventes - ont chuté en Suède pour le neuvième mois consécutif.

Tesla a connu des difficultés en Europe cette année, car sa gamme de modèles, petite et vieillissante, a été confrontée à la concurrence croissante des VE lancés par des concurrents européens et chinois. L'entreprise n'a pas lancé de nouveau modèle de grande diffusion depuis le modèle Y en 2020.

CONCURRENCE ACCRUE ET RÉACTION CONTRE MUSK

Les problèmes de compétitivité de Tesla ont été aggravés par la réaction de certains consommateurs à l'encontre de son directeur général, Elon Musk, qui a contribué à financer la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine l'année dernière et qui a défendu les partis d'extrême droite européens.

Tesla a fait valoir que son modèle Y remanié, qu'il a commencé à livrer sur de nombreux marchés européens en juin, entraînerait une reprise des ventes en Europe.

De janvier à août, les ventes de Tesla ont baissé de 42,9% en glissement annuel dans l'Union européenne (UE) et de 32,6% dans l'ensemble de l'Europe.

Le constructeur chinois BYD 002594.SZ a dépassé Tesla dans l'UE en août pour la deuxième fois cette année, bien que Tesla ait surpassé son rival chinois dans l'ensemble de l'Europe.

Malgré les gains récents sur certains marchés grâce au modèle Y remanié, Tesla a besoin de nouveaux modèles pour retrouver son élan, car des VE plus abordables continuent d'arriver sur le marché européen, a déclaré Andy Palmer, président de l'association de défense des VE "Electric Vehicles UK".

"Tesla est peut-être encore un gros poisson, mais l'étang est maintenant plein de concurrents sérieux", a déclaré Andy Palmer. "À moins qu'il ne rafraîchisse sa gamme, il continuera à perdre des parts de marché".

En septembre, Tesla a fait état d'une augmentation annuelle de ses ventes de 2,74% en France et de 20,5% au Danemark.

En Norvège, les immatriculations de Tesla ont augmenté de 14,7%, la Model Y et la Model 3 occupant les deux premières places des ventes. Les ventes de Tesla ont augmenté de 3,4% en Espagne, grâce à une hausse de 60% des nouvelles immatriculations de la Model Y.

Mais en Suède, qui a été le marché le moins performant de Tesla en Europe au cours des huit premiers mois de l'année, ses immatriculations ont chuté de 64% pour atteindre 1.726 voitures, bien que ce chiffre soit en forte hausse par rapport aux 210 voitures immatriculées en août.

(Rédigé par Nick Carey, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)