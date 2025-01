Tesla : les ventes déçoivent, chute de -6% vers 375$. information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Tesla chute de -6% alors que les ventes déçoivent: le titre reperd -100$ sur ses récents sommets avec un 'trou d'air' ce 2 janvier vers 375$.

Le titre devrait retrouver du soutien vers 350$, l'ex-résistance du 11 novembre au 4 décembre 2024... voir refermer le 'gap' des 345,45 du 19/11.





TESLA 379,28 USD NASDAQ -6,08%