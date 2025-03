Tesla: les ventes de véhicules fabriqués en Chine s'effondrent

(AOF) - Tesla est attendu en nette baisse à Wall Street alors que les ventes de véhicules fabriqués en Chine par ses soins ont chuté de 49,2 % en février sur un an à 30 688 unités, soit le plus bas niveau depuis août 2022 Le constructeur automobile américain a vendu 93 926 véhicules fabriqués en Chine dans le monde au cours des deux premiers mois de l’année, un chiffre en recul de 28,7 % sur un an, selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA). Selon la même source, son concurrent BYD a enregistré une augmentation de 90,4 % des ventes de véhicules à 614 679 unités le mois dernier.

