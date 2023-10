Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: les investissements augmentent plus que prévu information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 14:44









(CercleFinance.com) - Tesla prévoit de porter ses dépenses d'investissement au-delà de neuf milliards de dollars cette année en raison de ses nombreux projets en cours de développement, a annoncé lundi le constructeur de véhicules électriques.



Le groupe automobile explique que l'extension de ses infrastructures et les pressions inflationnistes actuelles vont le conduire à dépasser son budget initial, qui prévoyait des investissements compris entre six et huit milliards de dollars en 2023.



A titre de comparaison, ses dépenses de capital avaient atteint 7,2 milliards de dollars en 2022, après 6,5 milliards en 2021.



Ce dépassement intervient alors que Tesla prépare actuellement la production à grande échelle de son pick-up Cybertruck au sein de sa gigafactory du Texas et de son camion Tesla Semi au Nevada.



Dans un avis financier, le groupe précise toutefois que ses dépenses d'investissement devraient s'inscrire, comme prévu, dans un intervalle allant de sept à neuf milliards de dollars en 2024, puis en 2025.





