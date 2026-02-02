 Aller au contenu principal
Tesla-Les immatriculations en Europe montrent peu de reprise en janvier
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:32

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O sur certains de ses plus grands marchés européens ont montré peu de signes de reprise en janvier, un des mois les plus calmes de l’année pour le marché automobile.

Les ventes de la marque 100% électrique d'Elon Musk ont augmenté de 26% en Suède et de 3% au Danemark par rapport au même mois de 2025, selon des données officielles publiées lundi.

Les immatriculations ont en revanche chuté de 88% en Norvège, le pays européen le plus avancé dans la transition vers les véhicules électriques, et de 42% en France.

L'an dernier, Tesla a dévoilé des versions moins chères de ses Model Y et Model 3 aux États-Unis et en Europe, en partie pour répondre aux inquiétudes liées au vieillissement de sa gamme et à une concurrence accrue, notamment de la part du constructeur chinois BYD 002594.SZ .

Mais malgré une reprise des ventes de voitures électriques à batterie en Europe, la marque américaine peine à regagner des parts de marché depuis que son directeur général Elon Musk, qui a dirigé le Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) du président américain Donald Trump, a soutenu des figures politiques européennes d'extrême droite.

(Rédigé par Stine Jacobsen, Anna Ringstrom, Terje Solsvik, Camille Raynaud et Alessandro Parodi, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
430,4100 USD NASDAQ +3,32%
