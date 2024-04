Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: les bonnes nouvelles éclipsent les résultats information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - L'action Tesla a ouvert en forte hausse mercredi à la Bourse de New York, l'arrivée de nouveaux projets prometteurs prenant le pas sur des résultats trimestriels sans grand relief.



Quelques minutes après l'ouverture, le titre du constructeur de véhicules électriques s'adjuge plu de 11%, alors que le S&P 500 ne progresse que de 0,3% au même moment.



Le groupe dirigé par Elon Musk a fait état hier soir de performances de premier trimestre très inférieures au consensus, mais cette déception était très largement anticipée par le marché, comme l'illustre le repli de quasiment 40% enregistré par le cours de Bourse depuis le début de l'année.



Mieux, Tesla a fait état de quelques éléments rassurants, à commencer par la perspective de ventes en volumes qui devraient ressortir en hausse cette année, même si aucune prévision chiffrée n'a été communiquée.



Dans une note de réaction, les analystes de Bank of America saluent l'absence de mauvaises nouvelles, mais louent aussi l'apparition de quelques facteurs positifs, ce qui les conduit à repasser à l'achat sur la valeur.



'Avec ses commentaires, l'équipe de direction a su rassurer concernant des points d'inquiétudes majeurs et réveiller les promesses de croissance du dossier', soulignent-ils.



Dans son étude, BofA dit retenir la perspective d'importants investissements dans l'IA et la possibilité d'accords de licence avec d'autres fabricants sur sa technologie de conduite 100% autonome 'FSD'.



Son objectif de cours de 220 dollars fait ainsi apparaître un potentiel haussier de 52%.



Chez UBS, le discours est plus tempéré, même si le bureau d'études se réjouit de la perspective du lancement d'un modèle d'entrée de gamme, un projet différent du 'Model 2' mais qui devrait selon lui permettre à Tesla de mieux maîtriser ses investissements.



L'analyste estime toutefois que cette perspective fait naître plus de questions qu'elle n'apporte de véritables réponses.



'Musk a évoqué un possible lancement au début 2025, mais Tesla a déjà rencontrée des difficultés dans la simple modernisation de modèles existants par le passé', soulève notamment l'intermédiaire.





Valeurs associées TESLA NASDAQ +13.66%