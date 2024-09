Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: le titre surperforme, soutenu par l'optimisme d'UBS information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - L'action Tesla s'inscrit à contre-courant du Nasdaq mardi matin à la Bourse de New York, soutenue par des commentaires encourageants d'UBS.



A 10h45, l'action du constructeur de véhicules électriques parvient à s'adjuger 0,3% alors que l'indice à forte pondération technologique cède 0,5% au même moment.



Le titre a déjà grimpé de 76% depuis son point bas du mois d'avril, portant sa capitalisation boursière à plus de 800 milliards de dollars.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études estime que le groupe devrait faire état d'environ 470.000 livraisons au titre du troisième trimestre, soit une hausse de 8% sur un an et de 6% d'un trimestre à l'autre.



Ses analystes font valoir que cette prévision se situe 3% au-dessus du consensus de marché actuel, qui se situe autour de 458.000 unités.



D'après UBS, Tesla devrait communiquer ses chiffres de ventes trimestrielles autour du 2 octobre.





