Tesla: le titre recule après une dégradation de BofA information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 16:42









(CercleFinance.com) - Tesla signe mardi l'une des plus fortes baisses de l'indice Nasdaq 100, alors que Bank of America a abaissé son conseil de 'achat' à 'neutre' sur la valeur.



Environ une heure après l'ouverture, le titre du constructeur de véhicules électriques cède 2,6% alors que l'indice à forte pondération technologique perd 0,7%.



Dans sa note de recherche, BofA estime que la valorisation actuelle du groupe d'Elon Musk intègre bon nombre des catalyseurs de long terme, à commencer par le projet de 'robotaxi', qui représente, selon les calculs de la banque américaine, autour de 50% de la capitalisation de l'entreprise.



Au-delà du 'robotaxi' - dont le lancement est attendu à la mi-2025 - la firme new-yorkaise indique que les perspectives liées à la conduite autonome (FSD) représentent quant à elles 28% de la valorisation de la société.



Du côté des bonnes nouvelles, le lancement d'un nouveau modèle d'entrée de gamme - début 2025 - puis d'un autre fin 2025 - pourrait constituer un élément positif, reconnaît BofA, tout comme la réalisation d'une éventuelle augmentation de capital dans la mesure où une levée de fonds permettrait d'accélérer la croissance.





TESLA 397,34 USD NASDAQ -3,34%