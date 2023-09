Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: le titre profite de l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla gagne plus de 6% à New York, profitant d'une analyse de Morgan Stanley qui reste a 'surpondérer' sur la valeur, avec un objectif de cours relevé de 250 à 400$.



Dans sa note, Morgan Stanley suggère que Tesla peut suivre le modèle de croissance d'Amazon Web Services (AWS) en générant des revenus importants grâce à des logiciels et des services.



Selon l'analyste, Dojo, le supercalculateur personnalisé développé par Tesla pour améliorer son système de conduite autonome pourrait jouer un rôle essentiel dans cette évolution et donner un avantage au constructeur sur un marché de quelque 10.000 milliards de dollars.







Valeurs associées TESLA NASDAQ +9.13%