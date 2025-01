Tesla: le titre monte, New Street voit des catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Tesla aligne une seconde séance consécutive de forte hausse lundi matin en Bourse de New York, porté par un relèvement de recommandation de New Street Research.



Dans une note, le bureau d'études indépendant dit percevoir de 'nombreux catalyseurs positifs' sur le titre à l'aube de l'exercice 2025, voyant un profil risque/rendement orienté favorablement.



'Les perspectives de court terme sont encore incertaines pour Tesla, entre faiblesse de la demande et interrogations concernant les prochaines lancements de modèles', explique le cabinet de recherche basé à Londres.



'Néanmoins, les progrès effectués en matière de conduite autonome (FSD) accélèrent, ce qui conforte notre point de vue selon lequel Tesla pourrait proposer dès cette année une conduite autonome en partie sans surveillance et des tests sur son robotaxi', ajoute New Street.



ce dernier relève en conséquence sa recommandation à l'achat, avec un objectif de cours fixé à 460 dollars.



Un peu moins d'une demi-heure après l'ouverture, le titre Tesla s'adjugeait près de 2,5%, à comparer avec une hausse de l'ordre de 1% pour le S&P, après avoir déjà pris plus de 8% vendredi soir.





Valeurs associées TESLA 417,15 USD NASDAQ +1,63%