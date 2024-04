Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: le titre grimpe, le système FSD homologué en Chine information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - Tesla signe la plus forte hausse de l'indice S&P 500 lundi à la Bourse de New York suite l'annonce de l'homologation de son système de conduite entièrement autonome (FSD) en Chine.



Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, le titre du constructeur dé véhicules électriques grimpe de presque 12%. Il a repris plus de 30% en cinq séances.



Pékin a dévoilé aujourd'hui une liste de 76 modèles de véhicules connectés et intelligents qui répondent aux exigences de sécurité des données automobiles du pays, dont fait partie Tesla.



Ces tests - conduits depuis novembre 2023 - visaient à déterminer si les véhicules évalués répondaient aux exigences de conformité établies par le pays.



Il s'agit, en l'espèce, de l'anonymisation des informations faciales et autres de l'extérieur du véhicule, de la non-collecte par défaut des données embarquées, du traitement des données embarquées et de la notification visible du traitement des données personnelles.



Pour les analystes, cette approbation constitue une bonne surprise après des années d'efforts acharnés de la part d'Elon Musk, qui a lui-même fait le déplacement en Chine ce week-end afin de célébrer l'événement.



'Tesla va devoir s'associer au géant technologique chinois Baidu pour les fonctions de cartographie et de navigation, ce qui constituait clairement une condition nécessaire pour obtenir l'aval de Pékin', souligne Dan Ives, chez Wedbush Securities.



Du point de vue du professionnel, ce feu vert sur un marché-clé constitue un tournant dans l'histoire du groupe.



L'analyste de Wedbush explique que le marché considère l'émergence de la technologie FSD comme un ingrédient déterminant pour que le constructeur émerge de la phase difficile actuellement traversé par son secteur, tout particulièrement en Chine.



Le broker maintient ainsi son opinion 'surperformance' sur le titre', assortie d'un objectif de cours de 275 dollars.





