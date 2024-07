Tesla : Le marché s'emballe pour des ventes mitigées

Le logo de Tesla sur un véhicule de la marque. (crédit photo : Flickr / Paul Hudson )

Le constructeur ne publiera ses résultats du deuxième trimestre que le 23juillet, mais il a d'ores et déjà dévoilé en ce début de semaine sa production et ses livraisons sur la période. Avec 410.800voitures produites et 444.000 vendus, les chiffres sont en recul de 14,4% et de 4,8% si on les compare à la même période de 2023, mais ceux des ventes sont en nette amélioration (+14,8%) par rapport à un premier trimestre 2024 catastrophique, où la firme d'Elon Musk n'avait commercialisé que 386.800voitures en trois mois. Le constructeur a vendu 4.600voitures de plus que ce qu'anticipaient les analystes.

La Bourse a, comme souvent avec Tesla, fortement réagi : l'action a bondi de 10,2% mardi2 et encore de 6,5% le lendemain revenant pratiquement à son niveau du début d'année. Pour aller plus loin, Elon Musk compte sans doute sur la présentation de son Robotaxi programmée pour le 8août.

Le titre a, en effet, besoin de ce relais pour prendre un nouveau départ, car, même si le plus dur semble passé au niveau des ventes, le marché du véhicule électrique est en train de se banaliser avec la concurrence des modèles à bas prix chinois et l'arrivée en force des constructeurs traditionnels sur le segment. En conséquence, même s'il reste la référence, Tesla ne retrouvera sans doute pas les mêmes niveaux de croissance et de marge que par le passé… à moins de montrer qu'il a un coup d'avance dans d'autres domaines.

Rester à l'écart.La réaction du marché nous semble exagérée d'autant que le marché des voitures électriques est actuellement mal orienté en Europe et aux Etats-Unis.