Tesla, la recharge des VE et les valeurs liées à la mobilité augmentent alors que Powell ouvre la porte à une baisse des taux d'intérêt

22 août - ** Les actions de Tesla en hausse de 5,3% à 337,12 dollars après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait évoqué une possible réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de politique de la banque centrale en septembre .N

** Les actions des sociétés de recharge de véhicules électriques ChargePoint Holdings et EVgo en hausse de 4,4% et 5,6% respectivement

** Les actions des sociétés de mobilité Lyft LYFT.O et Uber UBER.N en hausse respectivement de 4,5% et 2,5% .N

** La baisse des taux réduit les coûts de financement des grandes entreprises .N

** La baisse des taux réduit les coûts de financement pour les achats importants et les projets à forte intensité de capital, stimulant l'accessibilité des VE, réduisant les coûts d'emprunt pour les constructeurs automobiles et les réseaux de recharge, et stimulant les plates-formes de mobilité sensibles à la demande grâce à des dépenses discrétionnaires plus importantes

** À 10:02 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 1,50 %, le S&P 500 .SPX a gagné 1,24 %