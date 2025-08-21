 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 927,61
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla : l'incendie survenu dans un site allemand a été éteint et n'a pas eu d'impact sur la production
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a déclaré jeudi qu'un incendie dans un site de traitement des packs de batteries de son usine allemande avait été éteint dans les 15 minutes et que la production de véhicules n'a pas été affectée.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
323,9000 USD NASDAQ -1,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank