Tesla : l'incendie survenu dans un site allemand a été éteint et n'a pas eu d'impact sur la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a déclaré jeudi qu'un incendie dans un site de traitement des packs de batteries de son usine allemande avait été éteint dans les 15 minutes et que la production de véhicules n'a pas été affectée.