Tesla: hausse de 3% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Tesla a dévoilé mercredi soir un bénéfice net (non GAAP) en hausse de 3% pour les trois derniers mois de 2024, à environ 2,57 milliards de dollars, soit 0,73 dollar par action, avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de plus de 3,4 points à 19,1%.



Il a vu ses revenus augmenter de 2% à 25,7 milliards de dollars, avec une contraction de 8% dans les activités automobiles, compensée par des progressions de 113% dans le stockage et la génération d'énergie, ainsi que de 31% dans les services et autres.



'Au quatrième trimestre, notre coût des produits vendus (COGS) par véhicule a atteint son plus bas historique, à moins de 35.000 dollars, grâce largement à l'amélioration des coûts des matières premières', pointe notamment le groupe d'Elon Musk.



'2025 constituera une année charnière dans l'histoire de Tesla, alors que le Full Self-Driving (Supervised) continue de s'améliorer rapidement avec pour objectif de dépasser en fin de compte les niveaux humains de sécurité', poursuit-il.





Valeurs associées TESLA 389,10 USD NASDAQ -2,26%