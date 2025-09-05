Tesla grimpe grâce à l'enveloppe record de 1 000 milliards de dollars liée à la performance de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de ~3,3 % à 349,77 $

** Le conseil d'administration propose un nouveau plan de rémunération pour le directeur général Elon Musk, d'une valeur d'environ 1 000 milliards de dollars, en fonction de la réalisation de certains objectifs ambitieux

** Le plan prévoit d'augmenter la participation de Musk à 12 %, si la valeur de marché de Tesla atteint 8,6 trillions de dollars

** L'objectif est ~8x la valeur de marché actuelle de l'entreprise

** La rémunération d'Elon Musk a été un problème pendant plus d'un an maintenant et le fait de mettre cela dans le rétroviseur sera évidemment positif", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth à New York

** En incluant les gains de la séance, l'action a chuté de 13 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 11 % du S&P 500 .SPX au cours de la période