 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 685,80
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla grimpe grâce à l'enveloppe record de 1 000 milliards de dollars liée à la performance de Musk
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de ~3,3 % à 349,77 $

** Le conseil d'administration propose un nouveau plan de rémunération pour le directeur général Elon Musk, d'une valeur d'environ 1 000 milliards de dollars, en fonction de la réalisation de certains objectifs ambitieux

** Le plan prévoit d'augmenter la participation de Musk à 12 %, si la valeur de marché de Tesla atteint 8,6 trillions de dollars

** L'objectif est ~8x la valeur de marché actuelle de l'entreprise

** La rémunération d'Elon Musk a été un problème pendant plus d'un an maintenant et le fait de mettre cela dans le rétroviseur sera évidemment positif", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth à New York

** En incluant les gains de la séance, l'action a chuté de 13 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 11 % du S&P 500 .SPX au cours de la période

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
6 519,70 Pts CBOE +0,27%
TESLA
354,6600 USD NASDAQ +4,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank