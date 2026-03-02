Tesla gagne du terrain en France et en Norvège en février

Tesla TSLA.O d'Elon Musk a gagné des parts de marché en France et en Norvège en février, selon des données officielles, signe d'une stabilisation en Europe après deux années consécutives de baisse des ventes.

En France , les immatriculations du constructeur automobile, un indicateur des ventes, ont augmenté de 55 %, même si la plupart des rivaux ont vendu moins de voitures qu'il y a un an.

Elles ont augmenté de 32 % en Norvège , mais ont chuté de 18 % au Danemark , les premiers pays à publier les données de février, tandis que d'autres, dont l'Italie et l'Espagne, devraient le faire au cours de la journée.

Tesla a vu ses ventes en Europe chuter de 27 % l'année dernière en raison d'une concurrence accrue, notamment de la part des marques chinoises de véhicules électriques, d'une controverse sur la politique de Musk et d'une gamme de modèles vieillissante.

L'année dernière, Tesla a dévoilé des versions moins chères de ses Model Y et Model 3 aux États-Unis et en Europe, qui ont commencé à être distribuées aux consommateurs à la fin de l'année dernière.

La part de marché de l'entreprise dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange n'a que très légèrement diminué pour atteindre 0,8 % en janvier, contre 1 % au même mois en 2025 .

Mais cela reste bien inférieur à sa part de marché de 1,8 % en 2025, de 2,5 % en 2024 et de 2,9 % en 2023, lorsque son célèbre SUV Model Y était le modèle le plus vendu au monde.