Tesla France déménage son siège pour s'agrandir

Tesla France va déménager au cours des prochaines semaines son siège à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) pour s'agrandir et accompagner le succès de ses modèles, a indiqué le constructeur, confirmant une information du Parisien.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

La filiale du pionnier américain de la voiture électrique avait installé son siège social en 2016 à Chambourcy (Yvelines), dans la banlieue ouest de Paris, et va y conserver une concession, a précisé un porte-parole de la marque à l'AFP.

Le nouveau siège social, plus grand, comptera une centaine de salariés dans un premier temps, avec des recrutements en cours. Il sera complété courant 2024 d’une concession de la marque.

Après de fortes baisses de ses tarifs, Tesla a plus que doublé ses ventes en un an et vendu plus de 44.000 véhicules en France au cours des dix premiers mois de 2023, soit autant que BMW, par exemple.

Son SUV d'entrée de gamme, le Model Y, est le véhicule 100% électrique le plus vendu de l'année en France, devant la petite Dacia Spring, et la 8e voiture la plus vendue toutes énergies confondues.