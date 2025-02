Tesla: forte baisse des ventes en Europe en janvier

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Tesla a vu ses ventes dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans l'espace économique européen chuter de 45,2% en janvier 2025 sur un an, à 9 945 unités contre 18 161 en janvier 2024, selon les données publiées mardi par l'Acea, qui représente les constructeurs actifs sur le Vieux Continent. Le chinois SAIC Motors, concurrent dans l’électrique, a par contre vu ses ventes progresser de 36,8% sur la période. En janvier 2025, les ventes de voitures électriques à batterie neuves ont augmenté de 34 % pour atteindre 124 341 unités.

