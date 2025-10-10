 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 925,00
-1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla fixe le prix de la Model Y standard à 41 700 dollars en Norvège, comme l'indique son site web
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 2 et 3, et des informations générales dans le paragraphe 4)

Tesla TSLA.O a fixé le prix de la nouvelle version"abordable" de son SUV Model Y standard le plus vendu à 421 996 couronnes norvégiennes (41 714 $) en Norvège, a indiqué vendredi le site web du fabricant de véhicules électriques.

En Allemagne, le modèle est proposé à 39 990 euros (46 304 $), selon le site web de Tesla. En Suède, le prix est de 499 990 couronnes suédoises (52 521 $).

Tesla a indiqué que le modèle serait disponible en Norvège et en Suède en novembre ou décembre.

Dévoilée mardi à l'adresse , la nouvelle version du SUV Model Y, le modèle le plus vendu, rejoindra un marché européen déjà encombré de VE économiques, avec des marques européennes et chinoises proposant plus d'une douzaine de modèles à moins de 30 000 dollars, et d'autres encore à venir.

(1 $ = 10,1163 couronnes norvégiennes)

(1 $ = 9,5198 couronnes suédoises)

(1 $ = 0,8636 euro)

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
423,0675 USD NASDAQ -2,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank