Tesla ferme l'équipe du superordinateur Dojo et réaffecte des travailleurs dans le cadre du passage à l'intelligence artificielle, selon Bloomberg News

Le PDG de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a ordonné la fermeture de l'équipe du superordinateur Dojo, avec le départ du responsable d'équipe Peter Bannon, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le superordinateur Dojo a été conçu autour de puces d'entraînement personnalisées pour traiter de grandes quantités de données et de vidéos provenant des véhicules électriques Tesla afin d'entraîner le logiciel de conduite autonome du constructeur automobile.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Le PDG Elon Musk a déclaré sur X qu'il n'était pas logique pour Tesla de diviser ses ressources et de mettre à l'échelle deux puces d'intelligence artificielle différentes.

Au cours de l'année écoulée, Tesla, dans le cadre d'une restructuration à l'échelle de l'entreprise, a connu de nombreux départs de cadres et des milliers de suppressions d'emplois. L'entreprise s'est réorientée vers la technologie de conduite autonome et la robotique pilotées par l'intelligence artificielle, son PDG Elon Musk poursuivant une stratégie d'intégration dans l'ensemble de son empire commercial.

En mars, xAI a acquis la plateforme de médias sociaux X pour 33 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités de formation de chatbots, tandis que Tesla a intégré le chatbot Grok dans ses véhicules.

Le constructeur automobile prévoit également de s'appuyer davantage sur des partenaires technologiques externes tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O pour le calcul, et Samsung Electronics 005930.KS pour la fabrication de puces, selon le rapport de Bloomberg.

Le mois dernier, Samsung a obtenu un contrat de 16,5 milliards de dollars pour fournir des puces d'intelligence artificielle à Tesla, qui devraient alimenter les voitures à conduite autonome, les robots humanoïdes et les centres de données.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré plus tôt que la nouvelle usine de puces de Samsung à Taylor, au Texas, fabriquerait la puce AI6 de prochaine génération de Tesla.

Bien qu'aucun calendrier n'ait été fourni pour la production de la puce AI6, Musk a précédemment déclaré que les puces AI5 de nouvelle génération seraient produites à la fin de 2026, suggérant que l'AI6 suivrait.

"Les puces Tesla AI5, AI6 et suivantes seront excellentes pour l'inférence et au moins assez bonnes pour l'entraînement. Tous les efforts sont concentrés sur cela", a déclaré Musk dans un post X jeudi en fin de journée.

Musk a également déclaré que dans une grappe de superordinateurs, il serait logique de placer de nombreuses puces AI5/AI6. "On pourrait appeler cela Dojo 3, je suppose", a-t-il déclaré.

L'équipe Dojo a récemment perdu une vingtaine de travailleurs au bénéfice de DensityAI, nouvellement créée, et les travailleurs restants sont réaffectés à d'autres projets de centres de données et de calcul au sein de Tesla, selon le rapport de Bloomberg.

Nvidia a refusé de commenter le rapport de Bloomberg, tandis qu'AMD et Samsung n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.