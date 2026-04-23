Tesla fait mieux que prévu au premier trimestre, mais les dépenses vont encore s'alourdir
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 16:58
Sur les trois premiers mois de l'année, le géant américain a vu ses ventes progresser de 16%, à 22,4 milliards de dollars, là où elles étaient attendues à 21,1 milliards de dollars. La marge brute s'est élevée à 4,72 milliards de dollars, soit une marge de 21,1%, contre un consensus à 17,5%, quant à l'Ebit, il a atteint 941 millions de dollars, loin des 451 millions de dollars prévus par le consensus. L'Ebit a été soutenu par un gain sur garanties et des gains de change (environ 200 millions de dollars chacun).
Autre bonne surprise soulignée par Jefferies, le free cash-flow positif de 1,4 milliard de dollars, alors qu'il était attendu négatif. Il reflète toutefois un retard dans la montée en puissance des investissements, alors que l'enveloppe annuelle est désormais portée à environ 25 milliards de dollars, contre 5 milliards de moins précédemment.
La banque d'investissement américaine a retenu plusieurs points lors de la conférence téléphonique. Elon Musk a notamment de nouveau mis en avant Optimus (les robots humanoïdes) par rapport aux robotaxis. Pour ces derniers, l'objectif est d'un déploiement dans 12 Etats d'ici la fin de l'année et que le frein à l'expansion n'est pas lié à la sécurité. Sur Optimus, la production est prévue en juillet-août de cette année, mais sans commentaire sur les volumes.
Du côté de Saxo Bank, dans une note détaillée, Ruben Dalfovo, résume très bien la situation en indiquant que "l'entreprise a présenté aux investisseurs de meilleurs chiffres à court terme, puis leur a rappelé que l'essentiel de l'histoire se joue plus loin dans le futur, et coûte beaucoup plus cher". La direction a notamment relevé son plan de dépenses pour 2026 et averti d'un flux de trésorerie négatif pour le reste de l'année.
En guise de conclusion, toujours selon Ruben Dalfovo : "les marchés apprécient toujours une surprise positive sur les bénéfices, mais deviennent plus prudents lorsque la facture arrive".
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