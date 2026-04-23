 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla fait état d'un cash flow positif inattendu au 1er trimestre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:58

Le logo Tesla

Le logo Tesla

Tesla a surpris les investisseurs en ‌communiquant mercredi un cash flow positif au premier trimestre, une annonce à même ​de permettre au groupe de disposer de davantage de latitude dans la mise en oeuvre de son ambitieux plan d'investissement de plus de 20 milliards ​de dollars cette année.

Le titre du constructeur américain de véhicules électriques grimpait de plus de 3% ​dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Tesla s'est lancé ⁠dans l'un des paris les plus coûteux de son histoire, effectuant ‌un virage centré sur l'intelligence artificielle (IA) destinée aux voitures autonomes et à des robots humanoïdes. L'essentiel de la valorisation boursière du ​groupe détenu par Elon ‌Musk repose désormais sur cette vision.

Cette annonce d'un excédent ⁠de flux de trésorerie intervient alors même que Tesla fait face, comme ses rivaux, à un ralentissement de la demande pour les véhicules électriques.

Elle pourrait aider ⁠Elon Musk à ‌démontrer que son pari va porter ses fruits, et rapidement.

Tesla ⁠a fait état d'un cash flow positif de 1,44 milliard de dollars ‌au premier trimestre, alors que les analystes anticipaient en moyenne ⁠un cash flow négatif de 1,43 milliard selon des données ⁠LSEG.

Sur la période ‌janvier-mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 22,39 milliards de dollars, ​contre un consensus de 22,6 milliards ‌de dollars d'après des données LSEG.

Le constructeur a livré au premier trimestre un nombre de véhicules ​inférieur aux attentes de Wall Street mais en hausse de 6,3% sur un an, alors que les positions politiques d'Elon Musk avaient pesé ⁠sur la demande, en plus de la concurrence accrue à laquelle le groupe a fait face.

D'après des données Visible Alpha, les analystes s'attendent à ce que Tesla livre cette année 1,67 million de véhicules, soit une hausse sur un an de 2,4%.

(Akash Sriram à Bangalore et Abhirup Roy à San Francisco; ​version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ville de Téhéran vue depuis le parc Pardisan, le 22 avril 2026 en Iran ( AFP / - )
    L'Iran saisit deux navires dans le détroit d'Ormuz, Washington minimise
    information fournie par AFP 23.04.2026 08:28 

    L'Iran a annoncé avoir saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz, ce que Washington n'a pas considéré comme une violation de la trêve, et exclut de rouvrir ce passage stratégique tant que durera le blocus de ses ports par les Etats-Unis. Ce détroit, par lequel ... Lire la suite

  • Un projet de construction d'un incinérateur de déchets sur l'île principale des Fidji a été qualifié de "colonialisme des déchets", les détracteurs s'inquiétant de son impact sur l'environnement ( AFP / AILEEN TORRES-BENNETT )
    "Cendrier du Pacifique": au Fidji, un projet d'incinérateur inquiète
    information fournie par AFP 23.04.2026 08:18 

    Inoke Tora, propriétaire foncier, a pris mardi le bus pour Suva, la capitale des Fidji, pour y remettre une pétition de villageois opposés à un gigantesque projet d'incinération des déchets, inquiets de ses conséquences pour l'environnement. Les entrepreneurs australiens ... Lire la suite

  • action Wendel sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Wendel vise plus de 200 M€ de FRE en 2026 pour Wendel Investment Managers
    information fournie par Reuters 23.04.2026 08:13 

    * Wendel Investment Managers vise à dépasser 200 millions € de FRE en 2026, porté par l’intégration de Committed Advisors, spécialiste du secondaire. * Plateforme de gestion pour compte de tiers atteint 49,5 milliards € d’actifs sous gestion pro forma, soutenue ... Lire la suite

  • Un ordinateur portable affichant le logo de Dassault Systèmes. (Crédit: / Adobe Stock)
    Un BNPA trimestriel grevé par les changes pour Dassault Systèmes
    information fournie par Zonebourse 23.04.2026 08:10 

    Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en baisse de 6% ( 4% à taux de change constants) à 0,30 EUR au titre du 1er trimestre 2026, avec une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,6 point à 30,3%. À 1,51 MdEUR, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank