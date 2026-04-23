Le logo Tesla

Tesla a surpris les investisseurs en ‌communiquant mercredi un cash flow positif au premier trimestre, une annonce à même ​de permettre au groupe de disposer de davantage de latitude dans la mise en oeuvre de son ambitieux plan d'investissement de plus de 20 milliards ​de dollars cette année.

Le titre du constructeur américain de véhicules électriques grimpait de plus de 3% ​dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Tesla s'est lancé ⁠dans l'un des paris les plus coûteux de son histoire, effectuant ‌un virage centré sur l'intelligence artificielle (IA) destinée aux voitures autonomes et à des robots humanoïdes. L'essentiel de la valorisation boursière du ​groupe détenu par Elon ‌Musk repose désormais sur cette vision.

Cette annonce d'un excédent ⁠de flux de trésorerie intervient alors même que Tesla fait face, comme ses rivaux, à un ralentissement de la demande pour les véhicules électriques.

Elle pourrait aider ⁠Elon Musk à ‌démontrer que son pari va porter ses fruits, et rapidement.

Tesla ⁠a fait état d'un cash flow positif de 1,44 milliard de dollars ‌au premier trimestre, alors que les analystes anticipaient en moyenne ⁠un cash flow négatif de 1,43 milliard selon des données ⁠LSEG.

Sur la période ‌janvier-mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 22,39 milliards de dollars, ​contre un consensus de 22,6 milliards ‌de dollars d'après des données LSEG.

Le constructeur a livré au premier trimestre un nombre de véhicules ​inférieur aux attentes de Wall Street mais en hausse de 6,3% sur un an, alors que les positions politiques d'Elon Musk avaient pesé ⁠sur la demande, en plus de la concurrence accrue à laquelle le groupe a fait face.

D'après des données Visible Alpha, les analystes s'attendent à ce que Tesla livre cette année 1,67 million de véhicules, soit une hausse sur un an de 2,4%.

(Akash Sriram à Bangalore et Abhirup Roy à San Francisco; ​version française Jean Terzian)