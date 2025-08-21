Tesla évacue une partie de son usine en Allemagne après un incendie, selon le HB

Tesla a évacué depuis lundi une partie de son usine en Allemagne après qu'un incendie se soit déclaré dans un bâtiment traitant des batteries, a rapporté jeudi le journal Handelsblatt, ajoutant qu'il n'y avait pas de blessés ni de dommages environnementaux.

Tesla n'était pas immédiatement disponible pour commenter.