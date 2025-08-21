Tesla évacue une partie de son usine en Allemagne après un incendie, selon le HB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla a évacué depuis lundi une partie de son usine en Allemagne après qu'un incendie se soit déclaré dans un bâtiment traitant des batteries, a rapporté jeudi le journal Handelsblatt, ajoutant qu'il n'y avait pas de blessés ni de dommages environnementaux.
Tesla n'était pas immédiatement disponible pour commenter.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer