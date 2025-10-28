 Aller au contenu principal
Tesla envisage des candidats internes au poste de directeur général si Musk se retire à la suite du vote sur la rémunération, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 19:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Tesla TSLA.O envisage des candidats internes au poste de directeur général en cas de départ d'Elon Musk, au cas où le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars ne serait pas adopté lors de la réunion annuelle des actionnaires la semaine prochaine, a rapporté Bloomberg News mardi, citant la présidente du conseil d'administration du constructeur automobile.

La présidente Robyn Denholm a exhorté les actionnaires lundi à voter en faveur du plan de rémunération proposé pour le directeur général, afin de maintenir la personne la plus riche du monde à la tête de Tesla, alors que l'entreprise s'oriente vers les technologies de conduite autonome et les robots à l'apparence humaine.

Cette évolution souligne à quel point M. Musk reste au cœur de l'identité de Tesla et de la confiance des investisseurs, alors même que l'entreprise subit des pressions pour réduire sa dépendance à son égard.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le plan de rémunération proposé accorderait à M. Musk 12 tranches d'options sur actions liées à des objectifs élevés, notamment une capitalisation boursière de 8 500 milliards de dollars et des étapes ambitieuses dans les domaines de la conduite autonome et de la robotique.

Une série de départs de cadres supérieurs au cours des dernières années a laissé Tesla avec un banc de direction peu profond, où le directeur financier Vaibhav Taneja et le vice-président principal de l'automobile Tom Zhu sont maintenant les cadres les plus importants après M. Musk.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
461,1650 USD NASDAQ +1,93%
