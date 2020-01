Tesla : entre Déception et Perception Positive

Tesla vit un retour en grâce, alors que cette société était donnée pour moribonde il y a quelques mois.

Des annonces d'ouvertures d'usine en Allemagne, le cœur du monde automobile, et en Chine, le plus gros marché planétaire de la voiture, ont dissipé l'épais nuage de fumée qui enveloppait son patron, Elon Musk. Désormais, la valorisation boursière tutoie les 100 milliards de USD, soit plus que ses rivaux GM et Ford réunis. La perception actuelle est donc très positive quant au devenir industriel de Tesla, ce qui constitue un changement radical par rapport à l'été 2019.