Tesla enregistre un nombre record de livraisons au deuxième trimestre, grâce à la reprise des ventes en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La reprise en Europe fait suite au marasme de l'année dernière, que les analystes attribuent en partie à la politique de Musk

* Les livraisons ont dépassé la production de plus de 28 000 véhicules, ce qui a permis de réduire l'accumulation des stocks

* Tesla publiera ses résultats trimestriels le 22 juillet après la clôture des marchés

(Réécriture des paragraphes 1 à 4)

Tesla TSLA.O a annoncé jeudi des livraisons record au deuxième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street, la reprise de la demande en Europe ayant largement compensé la faiblesse persistante en Amérique du Nord.

Ces livraisons supérieures aux prévisions suggèrent que l’activité principale de Tesla, celle des véhicules, reprend de la vigueur après deux années de déclin, apaisant ainsi les inquiétudes concernant ce segment qui génère toujours la majeure partie du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Les investisseurs ont toutefois de plus en plus tendance à ne plus se focaliser sur les ventes de véhicules, misant plutôt sur les ambitions à long terme de Tesla en matière de conduite autonome et d’intelligence artificielle.

L’entreprise a livré 480 126 véhicules entre avril et juin, un record pour un deuxième trimestre et une hausse d’environ 25% par rapport à l’année précédente, dépassant largement l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 402 776 véhicules, selon les données de Visible Alpha.

Tesla a produit 451 758 véhicules au cours du trimestre. Les livraisons ont dépassé la production de plus de 28 000 véhicules, ce qui a conduit l’entreprise à puiser dans les stocks qu’elle avait constitués au cours du premier trimestre.

L'action de la société basée à Austin, au Texas, a progressé de moins de 1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. La société a indiqué qu'elle publierait ses résultats trimestriels le 22 juillet après la clôture des marchés.

Cette reprise s’explique par l’amélioration de la demande en Europe, où Tesla a constaté un rebond de la demande sur plusieurs marchés clés après une forte baisse l’année dernière, que les analystes attribuaient en partie à l’atteinte à l’image de marque causée par les activités politiques de son directeur général, Elon Musk.

La demande aux États-Unis a également montré des signes de stabilisation après une forte baisse consécutive à l’expiration, fin septembre, du crédit d’impôt fédéral de 7.500 dollars pour les véhicules électriques.

Tesla a poursuivi le déploiement en Europe de son logiciel d’aide à la conduite avancé « Full Self-Driving » (FSD), bien qu’il ne soit disponible que dans une poignée de pays. Les analystes s’attendent à ce qu’une disponibilité plus large au cours des prochains mois soutienne la demande.

Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine ont augmenté cette année, grâce notamment à la production de la nouvelle version du Model Y, et ce malgré la concurrence intense de BYD 002594.SZ et d’autres constructeurs automobiles nationaux.

Wall Street accorde de moins en moins d’importance aux chiffres trimestriels de livraisons, alors que Musk réoriente les priorités de Tesla vers l’intelligence artificielle, la conduite autonome, les robots humanoïdes et les infrastructures énergétiques.

Tesla a étendu ses activités de robotaxis après avoir lancé un service commercial limité à Austin en juin. Musk a déclaré que l’entreprise avait l’intention de développer rapidement ce service d’ici 2026.

La production du Cybercab, le véhicule autonome spécialement conçu par Tesla, dépourvu de pédales et de volant, devrait s’accélérer dans le courant de l’année.

Wall Street s'intéresse de plus en plus à d'autres aspects que les livraisons de véhicules, se concentrant plutôt sur les ambitions de Tesla en matière d'IA, de robotique et de conduite autonome.

La valorisation de Tesla, qui s’élève à environ 1.600 milliards de dollars, repose en grande partie sur ces activités à long terme, même si les ventes de véhicules restent sa principale source de revenus.