Tesla: enquête officielle sur des accidents liés à sa fonction sans conducteur

(AOF) - Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé avoir ouvert une enquête sur environ 2,6 millions de véhicules Tesla après des rapports faisant état d'accidents liés à sa fonctionnalité sans conducteur "Actually Smart Summon". Les véhicules mis en cause n'ont pas réussi à détecter les poteaux ou les véhicules garés alors qu'ils étaient gérés via cette fonctionnalité lancée en septembre qui permet aux utilisateurs de déplacer à distance leur véhicule à l'aide d'une application pour smartphone.

