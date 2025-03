Tesla : enfin un rebond après -55% en moins de 3 mois ? information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - Tesla vient d'entamer un rebond après le bref test d'un nouveau plancher annuel à 217$.

Le titre amorcerait-il enfin un rebond après -55% en moins de 3 mois (et un repli de -46,5% depuis le 1er janvier) ?

Le titre a vu sa capitalisation fondre de plus de moitié depuis le 17 décembre (de 1.500Mds$ à 712Mds$), le repli initial a permis de venir combler le 'gap' des 218,7$ du 23/10/2024 : ce seuil pourrait constituer le point origine d'un sursaut en direction de 271$ (résistance des 11 juillet, 30 septembre 2024 et 25 octobre), la MM200 gravitant désormais vers 281$.





Valeurs associées TESLA 228,41 USD NASDAQ +2,82%