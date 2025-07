Tesla encore en perte de vitesse au deuxième trimestre

Une voiture Tesla en charge, à Corte Madera (Californie), le 12 juin 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le constructeur automobile américain Tesla a connu une baisse de ses ventes mondiales pour le second trimestre consécutif, dans un contexte de concurrence accrue et de contrecoup de la collaboration de son patron Elon Musk avec l'administration de Donald Trump.

Le spécialiste des véhicules électriques a ainsi remis 384.122 véhicules à leurs propriétaires entre avril et juin, contre 443.956 sur la même période de 2024, soit une baisse de 13,5%, après -13% au premier trimestre..

La prévision moyenne des experts tournait autour de 385.000.

L'action Tesla a terminé en hausse de 4,97% à la Bourse de New York, ce repli ayant été anticipé par les analystes.

"C'est significativement mieux que ce que l'on craignait", ont noté les analystes de Deutsche Bank, qui s'étaient montrés parmi les plus pessimistes (355.000).

Ils ont attribué ce "surprenant dépassement" à l'anticipation de la suppression probable du crédit d'impôt aux Etats-Unis pour l'achat des véhicules électriques.

Pour Dan Ives, analyste de Wedbush, ce sont les ventes du Model Y — tout juste rafraîchi — qui ont permis à Tesla de déjouer certaines prévisions.

Le groupe a en effet écoulé 373.728 Model Y/3 quand le marché en attendait 367.100, souligne-t-il dans une note, relevant que les autres modèles n'ont en revanche pas répondu aux espérances (10.394 contre 15.900 attendus).

Le constructeur ne détaille pas les ventes de ses autres modèles comme les Model S et Model X, ou de son pick-up aux lignes futuristes Cybertruck, commercialisé depuis fin 2023.

"Après plusieurs trimestres de faiblesse importante en Chine dans un environnement concurrentiel accru dans le véhicule électrique, Tesla a constaté un rebond en juin avec une hausse des ventes, pour la première fois en huit mois, illustrant un regain de la demande pour son Model Y modernisé", constate Dan Ives, qualifiant la Chine de "cœur et poumon de la croissance de Tesla".

Mais les ventes en Chine ont déçu Deutsche Bank, qui estime que le reste de l'Asie, comme la Malaisie, la Corée du Sud ou la Thaïlande, avait servi de bouée.

Côté production, les usines Tesla ont maintenu le même niveau qu'un an plus tôt avec 410.244 véhicules sortis des chaînes d'assemblage entre avril et juin.

"C'est le second semestre consécutif que la production de Tesla dépasse de plus de 25.000 exemplaires les livraisons, alimentant les craintes sur le niveau de la demande et des stocks", a relevé Garrett Nelson, de CFRA Resarch, qualifiant la publication de "déception modeste".

- Contrecoup -

Tesla a été pris à partie (vandalisme, appels au boycott, manifestations) après le rapprochement d'Elon Musk avec Donald Trump, dont il a été temporairement un proche conseiller à la Maison Blanche, mais aussi pour son soutien à des gouvernements d'extrême-droite en Europe.

Important donateur de la campagne de Trump (plus de 270 millions de dollars), l'homme le plus riche du monde a notamment piloté la commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge) destinée à réduire les dépenses fédérales.

Il l'a quittée en mai pour se consacrer à ses entreprises et, depuis les relations entre les deux hommes sont tendues à cause du projet de loi budgétaire américain.

Les ventes de Tesla ralentissent depuis de longs mois et ses résultats du deuxième trimestre, attendus le 23 juillet, devraient encore souffrir.

Alors que le groupe dominait le marché de l'électrique, ses ventes ont été presque divisées par deux en Europe depuis début 2025.

Les immatriculations sont restées orientées fortement à la baisse en mai dans l'Union européenne, ne profitant pas de la nette progression du marché des voitures électriques. Elles avaient été divisées par deux en avril.

Le groupe d'Austin (Texas) n'a pas non plus bénéficié du sursaut aux Etats-Unis causé par la perspective de droits de douane sur les importations de véhicules (25% depuis début avril) et sur les pièces détachées (25% depuis début mai).

Les constructeurs Ford (+14,3%), General Motors (GM, +7%), Toyota (+7%) Hyundai (+10%) et Honda (+8%) en ont, eux, bénéficié au deuxième trimestre et même dès mars pour certains.

En revanche, FCA US - filiale américaine du groupe Stellantis créé en 2021 - a vu ses ventes trimestrielles chuter de 10%, en particulier ses marques Chrysler (-42%) et Dodge (-48%), tandis que Jeep (+1%) et Ram (+5%) s'en sont mieux sorties.

Mais, après ce coup d'accélérateur printanier, "le rythme des ventes se normalise", a indiqué GM.

Les ventes de Toyota ont été quasiment stables en juin sur un an (+0,1%).