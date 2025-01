Tesla: en rebond avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Après une chute de 6% jeudi sur fond de livraisons plus faibles que prévu au quatrième trimestre 2024, Tesla regagne 2% en début de séance à Wall Street, tandis que Canaccord Genuity reste à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 298 à 404 dollars.



'Tesla a manqué son objectif de livraisons pour 2024', constate le broker, rappelant que le constructeur a livré un peu moins de 1,79 million de véhicules l'année dernière, un nombre en baisse de 1% alors qu'il tablait sur une 'légère croissance'.



'A plus long terme, Tesla dispose d'un ensemble générationnel d'opportunités de croissance à venir, y compris la mobilité électrique, l'autonomie/IA, le stockage d'énergie et la robotique', estime cependant Canaccord.





Valeurs associées TESLA 385,28 USD NASDAQ +1,58%