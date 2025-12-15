Tesla en hausse ; selon Forbes, Elon Musk vaut désormais 600 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 décembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de 3,8 % à 476,30 $
** Elon Musk devient la première personne à valoir 600 milliards de dollars ou plus, selon Forbes
** En novembre, les actionnaires de Tesla ont approuvé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Musk
** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~18% depuis le début de l'année
