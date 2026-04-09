Tesla en hausse : Reuters rapporte que l'entreprise dirigée par Musk développe un véhicule électrique plus petit et moins cher

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de Tesla TSLA.O sont en hausse de 0,6 % à 345,22 $ avant le marché

** TSLA, dirigé par Elon Musk, développe un tout nouveau SUV électrique plus petit et moins cher , disent à Reuters quatre personnes familières avec le sujet

** La société a contacté des fournisseurs au cours des dernières semaines pour discuter des détails du plan pour le SUV compact, qui serait un nouveau véhicule et non une variante de l'actuel modèle 3 ou Y de Tesla - rapport

** Le SUV compact serait produit en Chine, et Tesla a également l'intention d'étendre la production aux Etats-Unis et à l'Europe - rapport

** A la dernière clôture, TSLA a perdu ~24% cette année