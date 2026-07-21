Tesla en hausse ; le constructeur de véhicules électriques étend son service de robotaxis à Orlando et Tampa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** Les actions de Tesla TSLA.O progressent de 2,8 % à 379,79 dollars

** Le constructeur de véhicules électriques étend son service de robotaxis à Orlando et Tampa

** Cette annonce intervient la veille de la publication des résultats du deuxième trimestre de Tesla, Wall Street suivant de près les progrès réalisés dans le domaine des robotaxis

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ 16 % depuis le début de l'année