Tesla en hausse grâce à la nouvelle version du Roadster et vante ses propulseurs de type fusée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action TSLA.O de Tesla progresse de 4,6% à 379 dollars en pré-ouverture

** La société dévoile une version redessinée de la voiture de sport Roadster , développée en collaboration avec SpaceX, la société d’Elon Musk SPCX.O

** Ce nouveau modèle est équipé de propulseurs de type fusée et sa production est prévue pour 2028

** Le nouveau Roadster, capable de passer de 0 à 60 mph en moins d'une seconde, est conçu pour démontrer les prouesses techniques de Tesla

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 19,4% depuis le début de l'année