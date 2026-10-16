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Tesla en hausse grâce à la nouvelle version du Roadster et vante ses propulseurs de type fusée
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 10:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action TSLA.O de Tesla progresse de 4,6% à 379 dollars en pré-ouverture

** La société dévoile une version redessinée de la voiture de sport Roadster , développée en collaboration avec SpaceX, la société d’Elon Musk SPCX.O

** Ce nouveau modèle est équipé de propulseurs de type fusée et sa production est prévue pour 2028

** Le nouveau Roadster, capable de passer de 0 à 60 mph en moins d'une seconde, est conçu pour démontrer les prouesses techniques de Tesla

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 19,4% depuis le début de l'année

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1 commentaire

  • 11:12

    Avec tout ce qui se passe entre l'UE et les USA, je ne comprends pas comment on peut encore acheter une tesla ou tout made in USA.

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