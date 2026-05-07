Tesla en hausse après une forte augmentation de ses ventes en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action Tesla TSLA.O progresse de 2,2 % à 407,42 dollars après que les ventes du constructeur de véhicules électriques en Chine ont augmenté de 36 % en glissement annuel en avril

** TSLA est en passe d'enregistrer sa plus forte clôture depuis la mi-février

** Les livraisons des modèles 3 et Y de TSLA construits dans son usine de Shanghai, y compris celles exportées vers l'Europe et d'autres marchés, ont totalisé 79 478 unités, selon les données publiées jeudi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles

** La Chine est le deuxième marché de TSLA en dehors des États-Unis

** 54 analystes couvrent TSLA, lui attribuant une note moyenne de "HOLD" et un objectif de cours médian de 415 $, selon les données de LSEG

** TSLA affiche une baisse de 9,4% depuis le début de l'année, contre une hausse de 11,5% pour l'indice composite NASDAQ .IXIC