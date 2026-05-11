Tesla en hausse après qu'une source a indiqué que Musk devrait accompagner Trump en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** L'action du constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O progresse de 2,5 % à 439,30 dollars

** Selon un responsable de la Maison Blanche, celle-ci invite Elon Musk, de Tesla, et Tim Cook, d'Apple, à accompagner le président Donald Trump lors de son voyage en Chine cette semaine

** Une douzaine de dirigeants de haut niveau se joindront à Trump pour cette visite, parmi lesquels Dina Powell McCormick de Meta, Larry Fink de Blackrock et Stephen Schwarzman de Blackstone

** “ Je pense que les actions Tesla sont en hausse car le marché réagit à la présence d'Elon Musk aux côtés du président Trump lors de sa visite en Chine, Tesla pouvant obtenir un accord favorable de la part des gouvernements américain ou chinois ”, explique Seth Goldstein, analyste actions senior chez Morningstar

** La Chine a annoncé que Trump effectuerait une visite d'État du 13 au 15 mai, selon l'agence de presse officielle Xinhua

** À la clôture d'hier, TSLA affichait une baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année