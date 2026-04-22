Tesla en hausse après l'annonce surprise d'un flux de trésorerie disponible positif au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 3,9 % à 254,36 $ après la cloche

** TSLA annonce un flux de trésorerie disponible positif surprise de 1,44 milliard de dollars au 1er trimestre, contre des estimations d'une consommation de trésorerie de 1,43 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Tesla affiche un chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars au 1er trimestre, contre une estimation de 22,6 milliards de dollars

** L'action a chuté d'environ 14 % depuis le début de l'année