Tesla en hausse après avoir annoncé un événement mardi

6 octobre - ** Les actions du constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de 3,8 % à 446,13 dollars

** Tesla a annoncé un événement , prévu pour mardi, sur X au cours du week-end

** La société devrait dévoiler sa très attendue voiture moins chère, une version dépouillée de son SUV intermédiaire Model Y, le plus vendu

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 6,4 % depuis le début de l'année