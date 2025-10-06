 Aller au contenu principal
Tesla en hausse après avoir annoncé un événement mardi
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 octobre - ** Les actions du constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de 3,8 % à 446,13 dollars

** Tesla a annoncé un événement , prévu pour mardi, sur X au cours du week-end

** La société devrait dévoiler sa très attendue voiture moins chère, une version dépouillée de son SUV intermédiaire Model Y, le plus vendu

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 6,4 % depuis le début de l'année

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
441,6671 USD NASDAQ +2,75%
