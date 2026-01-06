 Aller au contenu principal
Tesla en baisse après que Nvidia a dévoilé des modèles d'IA open-source pour les véhicules auto-conduits
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O en baisse de 4,2% à 432,7

** Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a annoncé lundi la famille Alpamayo de modèles et d'outils d'IA open-source conçus pour accélérer le développement de véhicules autonomes

** Tesla prévoit d'étendre le déploiement de son service de robotaxi cette année et de commencer les livraisons de son véhicule autopiloté Cybercab

** La Mercedes-Benz CLA 2025 sera le premier véhicule de série à être équipé de la pile AV complète de Nvidia, avec des livraisons débutant au premier trimestre aux États-Unis - Nvidia

** La société a déclaré que sa plateforme DRIVE AV est désormais "en production" et a positionné ses outils comme un "kit de démarrage" pour l'autonomie de niveau 4

** "Il s'agit peut-être d'une pression concurrentielle sur Tesla dans 5 ou 6 ans, mais probablement plus longtemps", a déclaré Musk

** Les actions des plateformes de covoiturage Uber UBER.N et Lyft LYFT.O ont augmenté de 5,4 % et 4,4 %, respectivement

** Le volume des ventes de Tesla en Allemagne a presque diminué de moitié en décembre par rapport au même mois de l'année dernière, selon l'agence allemande de la circulation routière KBA. Les immatriculations de TSLA au Royaume-Uni ont également chuté de plus de 29 % en décembre par rapport à l'année précédente, selon les données de l'industrie

** L'action TSLA en hausse de 11,4 % en 2025

