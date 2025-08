Tesla: Elon Musk rémunéré via l'octroi de 96 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 14:32









(Zonebourse.com) - Tesla a annoncé lundi que son directeur général Elon Musk allait recevoir 96 millions d'actions dans le cadre du nouveau système de rémunération à long terme place depuis 2018.



Dans un formulaire 8-K transmis à la SEC, l'autorité boursière américaine, le constructeur de véhicules électriques précise que cette décision émane d'un comité spécial, constitué de Robyn Denholm, la présidente du conseil d'administration, et de Kathleen Wilson-Thompson, une administratrice indépendante.



Le prix d'exercice a été fixé à 23,34 dollars, soit exactement le même niveau qu'en 2018, alors que le titre Tesla a clôturé vendredi à un cours de 302,6 dollars, ce qui valorise cette tranche à plus de 29 milliards de dollars.



Depuis 2018, Elon Musk ne touche plus de salaire fixe en tant que directeur général de Tesla puisque la totalité de sa rémunération dépend désormais de l'évolution du cours de Bourse du groupe, un changement qui a souvent été à l'origine de tensions entre l'homme d'affaires et certains actionnaires.



Pour les analystes, ce plan va permettre de motiver le milliardaire américain au moment où Tesla se trouve à un point d'inflexion, coincé entre la chute de ses ventes de voitures et ses perspectives de développement dans l'IA, la robotique et les taxis autonomes.



'Nous pensons que cette rémunération va permettre de conserver Musk au poste de directeur général jusqu'à 2030 au moins tout en retirant une épée de Damoclès qui pesait sur l'entreprise', réagit Dan Ives, chez Wedbush Secutities.



L'action Tesla, qui a baissé de 25% cette année, progressait de 2% en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces annonces.







