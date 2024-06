Tesla: Elon Musk accusé de délit d'initié

(AOF) - Elon Musk a gagné des milliards de dollars en vendant des actions Tesla sur la base d’informations privilégiées : c’est selon Reuters l’accusation portée par le fonds de pension des fonctionnaires du Rhode Island (ERSRI) dans une plainte déposée hier. Le fonds qui détient quelque 140 000 actions Tesla demande au tribunal d'ordonner à Elon Musk de restituer des "bénéfices illégaux". Le procès intervient deux jours avant un vote critique des actionnaires de Tesla sur l'opportunité de rétablir le package salarial d’Elon Musk, qui atteint 56 milliards de dollars.

Elon Musk et son frère, Kimbal Musk, administrateur de Tesla, ont cédé un total de 30 milliards de dollars d'actions du constructeur entre fin 2021 et fin 2022, avant qu'une information susceptible de provoquer la chute des cours, à savoir le rachat de Twitter, ne soit rendue publique.

