 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 059,15
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla dissout l'équipe du superordinateur Dojo, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O dissout son équipe de supercalculateurs Dojo et son responsable, Peter Bannon, va quitter l'entreprise, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
322,2700 USD NASDAQ +0,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank