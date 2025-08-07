Tesla dissout l'équipe du superordinateur Dojo, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O dissout son équipe de supercalculateurs Dojo et son responsable, Peter Bannon, va quitter l'entreprise, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.
