Tesla : des ventes en Chine en hausse de 8,8% en 2024

(AOF) - Le constructeur automobile américain Tesla a annoncé une hausse de 8,8% de ses ventes en Chine en 2024, atteignant le nombre record de 657 000 véhicules. Ses livraisons mondiales ont quant à elles reculé pour la première fois, ce qui a fait chuter le titre de 6,1% hier. Sur l'ensemble de l'année 2024, les livraisons se sont élevées à 1,79 million, soit 1,1% de moins qu'il y a un an et ressortant inférieur au consensus qui visait 1,806 million d'unités.

