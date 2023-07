Tesla : des analystes relèvent leurs objectifs de cours information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 14:43

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation 'conserver' sur Tesla, tout en relevant son objectif de cours de 185 à 265 dollars, déclarant partager l'opinion consensuelle selon laquelle le deuxième trimestre sera un creux de la marge brute automobile.



'Nous apprécions Tesla d'abord en tant que constructeur à ROIC supérieur et renforcé par les logiciels, mais les développements récents suggèrent également un changement dans les facteurs de valorisation', affirme le broker.



Jefferies met ainsi en avant l'accent mis précocement par Tesla sur l'autonomie basée sur l'intelligence artificielle, et fait part de modestes améliorations de ses estimations 2023 pour le constructeur de voitures électriques.



Mizuho Securities a annoncé vendredi dernier avoir relevé également son objectif de cours sur Tesla de 230 à 300 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note, l'analyste mentionne la solide maîtrise des prix dont bénéficie le constructeur de véhicules électriques, mais aussi une valorisation boursière inférieure à celle d'autres de la trempe de Nvidia.



Alors que le concepteur de puces se traite sur la base d'un ratio Capitalisation/Chiffre d'affaires autour de 19x à horizon 2024, Tesla ne se négocie que vers 8,6x, fait remarquer l'intermédiaire.



Mizuho évoque aussi une demande qui tend à s'améliorer en Chine et qui reste solide aux Etats-Unis en dépit d'une conjoncture économique qui se fait plus délicate.



Dans ce contexte, le professionnel dit considérer Tesla comme le leader mondial de l'électrification pour la prochaine décennie.



Bank of America a annoncé jeudi dernier avoir relevé aussi son objectif de cours sur Tesla de 225 à 300 dollars en raison d'une révision à la hausse de ses multiples de valorisation appliqués à l'action.



Le bureau d'études, qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre, dit désormais s'appuyer sur un ratio Valeur d'entreprise/Chiffre d'affaires de 8x afin de valoriser le constructeur de véhicules électriques, contre 7x jusqu'ici.



L'analyste indique par ailleurs se baser aujourd'hui sur un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 45x pour 2023, et non plus de 38x, pour établir ses calculs sur le groupe.



Même revu à la hausse, son nouvel objectif de cours ne fait apparaître qu'un potentiel haussier de l'ordre de 6%.