Tesla dérape après l'abaissement de la note de Morgan Stanley, en raison d'un potentiel de croissance limité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions Tesla TSLA.O perdent près de 1 % à 451,08 $ avant le marché

** Dans une note datée de dimanche, Andrew Percoco, analyste chez Morgan Stanley, reprend la couverture de l'action avec "equal-weight" au lieu de "overweight"; MS a rétrogradé Tesla pour la dernière fois en 2023

** Avec des actions se négociant à 30 fois l'Ebitda estimé pour 2030, Morgan Stanley préfère attendre un meilleur point d'entrée

** Le courtier considère que les catalyseurs autres que l'automobile sont largement intégrés dans les prix

** MS augmente le PT de 410 à 425 $, ce qui représente une baisse de près de 7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les prévisions de Morgan Stanley concernant le volume d'automobiles en 2026 sont désormais inférieures de 13 % au consensus, ce qui reflète des perspectives plus prudentes pour l'industrie des véhicules électriques

** 24 des 55 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 20 comme "conservée" et 11 comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 413 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, TSLA a progressé de 12,7 % depuis le début de l'année