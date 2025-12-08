 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 103,47
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla dérape après l'abaissement de la note de Morgan Stanley, en raison d'un potentiel de croissance limité
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions Tesla TSLA.O perdent près de 1 % à 451,08 $ avant le marché

** Dans une note datée de dimanche, Andrew Percoco, analyste chez Morgan Stanley, reprend la couverture de l'action avec "equal-weight" au lieu de "overweight"; MS a rétrogradé Tesla pour la dernière fois en 2023

** Avec des actions se négociant à 30 fois l'Ebitda estimé pour 2030, Morgan Stanley préfère attendre un meilleur point d'entrée

** Le courtier considère que les catalyseurs autres que l'automobile sont largement intégrés dans les prix

** MS augmente le PT de 410 à 425 $, ce qui représente une baisse de près de 7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les prévisions de Morgan Stanley concernant le volume d'automobiles en 2026 sont désormais inférieures de 13 % au consensus, ce qui reflète des perspectives plus prudentes pour l'industrie des véhicules électriques

** 24 des 55 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 20 comme "conservée" et 11 comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 413 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, TSLA a progressé de 12,7 % depuis le début de l'année

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
455,0000 USD NASDAQ +0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 11:01:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Syriens célèbrent le premier anniversaire de la chute de l'ancien président Bachar al-Assad à Damas, le 8 décembre 2025 ( AFP / LOUAI BESHARA )
    Un an après la chute d'Assad, appel à l'unité dans une Syrie meurtrie
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:34 

    Des milliers de Syriens sont descendus lundi dans les rues de Damas pour célébrer l'anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, leur président les appelant à unir leurs efforts pour rebâtir un pays ravagé par des années de guerre civile. Feux d'artifice, prières ... Lire la suite

  • Photo diffusée par l'agence de presse officielle syrienne Sana, le 8 décembre 2025, montrant le président syrien Ahmed al-Chareh s'exprimant lors de la prière à la mosquée des Omeyyades à Damas, à l'occasion de premier anniversaire de la destitution de Bachar al-Assad ( SANA / Handout )
    Syrie: Chareh lance un appel à l'unité un an après la chute d'Assad
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:22 

    Le président syrien Ahmed al-Chareh a exhorté lundi, un an après la chute de Bachar al-Assad, son peuple à s'unir pour rebâtir un pays ravagé par des années de guerre civile. "La phase actuelle exige que tous les citoyens unissent leurs efforts pour bâtir une Syrie ... Lire la suite

  • VICAT : L'indécision domine
    VICAT : L'indécision domine
    information fournie par TEC 08.12.2025 12:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Des migrants tentent d'embarquer sur un bateau de passeurs afin de traverser la Manche au large de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le nord de la France ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    L'UE avance au pas de charge pour durcir sa politique migratoire
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:13 

    Sous pression de la droite et de l'extrême droite, les 27 pays de l'Union européenne vont entériner lundi un net durcissement de leur politique migratoire et la possibilité de renvoyer les migrants dans des centres hors des frontières européennes. Réunis à Bruxelles, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank