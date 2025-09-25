 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tesla dépassé par BYD en août dans l'Union européenne
information fournie par AOF 25/09/2025 à 14:20

(AOF) - Au mois d’août, les immatriculations de Tesla ont reculé de 36,6%, à 8 220 unités, dans l’Union européenne. Sur les huit premiers mois de l’année, le repli est encore plus important à 42,9%, pour un total de 85 673 véhicule neufs vendus. À titre de comparaison, BYD, le concurrent chinois du groupe américain, a vu ses immatriculations bondir de 201,3%, à 9 130 unités, le mois dernier. Depuis le début de l’année, elles ont bondi de 244%, à 75 476 unités.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

