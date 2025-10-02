Tesla dépasse les estimations de livraisons grâce à l'augmentation des ventes avant l'expiration du crédit d'impôt pour les véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les actions, contexte dans les paragraphes 2-7)

Les livraisons de Tesla TSLA.O au troisième trimestre ont battu les estimations des analystes jeudi, la ruée vers les véhicules électriques aux États-Unis avant l'expiration d'un crédit d'impôt populaire ayant plus que compensé l'effondrement de la demande pour ses véhicules en Europe.

Les actions du constructeur automobile basé à Austin, au Texas, étaient en hausse de 3 % dans les échanges avant bourse.

Depuis des mois, la société évoque l'expiration du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars le 30 septembre comme une raison de stimuler les ventes. Elle propose des offres de financement et des remises pour stimuler les ventes et utilise le crédit d'impôt pour proposer des prix de location attractifs.

En Chine, Tesla a commencé à livrer le modèle Y L à empattement long et à six places en septembre, une variante familiale qui devrait stimuler la demande sur le plus grand marché mondial des véhicules électriques.

L'Europe, en revanche, reste un point faible. En août, les ventes de Tesla en Europe et au Royaume-Uni ont chuté de 22,5 % par rapport à l'année précédente, réduisant sa part de marché à 1,5 %, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, alors que ses rivaux se sont tournés vers les véhicules hybrides rechargeables et que les marques chinoises ont gagné du terrain.

Les livraisons pour l'ensemble de l'année 2025 devraient s'élever à 1,61 million, soit environ 10 % de moins qu'en 2024, selon Visible Alpha.

Tesla pilote également un service de robotaxi supervisé avec des moniteurs de sécurité et des zones d'opération limitées, lancé à Austin en juin. L'essai a suscité de l'intérêt et un examen réglementaire, mais tout impact financier à court terme devrait être limité.

La société a déclaré avoir livré 497 099 véhicules au troisième trimestre, soit une hausse de 7,4 % par rapport aux 462 890 véhicules livrés il y a un an. Les analystes s'attendaient à environ 443 919 véhicules pour la période juillet-septembre, selon les estimations de Visible Alpha.